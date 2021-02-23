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وزير مالية الكويت: نتوقع عجزا بنحو 183 مليار دولار خلال السنوات الـ 5 المقبلة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 05:01 م
وزير مالية الكويت: نتوقع عجزا بنحو 183 مليار دولار خلال السنوات الـ 5 المقبلة الكويت
كتب أحمد عرفة

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قال وزير المالية الكويتي خليفة حمادة: "نتوقع عجزا بنحو 183 مليار دولار خلال السنوات الـ 5 المقبلة"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير مالية الكويت: الموقف المالي للكويت قوي ومتين لأنه مدعوم من صندوق احتياطي الأجيال.

وفى وقت سابق قال وزير المالية الكويتي خليفة حمادة إن حجم أصول صندوق الأجيال القادمة "في نمو مستمر" لكن صندوق الاحتياطي العام يعاني من تحديات جوهرية في السيولة.

 

وأضاف الوزير عقب تقديم ميزانية السنة المالية الجديدة أن "السلطة التنفيذية ملتزمة بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي".

 

 


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