وقالت الخارجية العراقية ـ في بيان أوردته قناة السومرية نيوز ـ إن "وزير الخارجية فؤاد حسين التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. نايف الحجرف والوفد المرافق له يوم أمس".



وأضاف البيان "الجانبان اتفقا على ضرورة توحيد الجهود في إطار مجلس التعاون الخليجي، وأهمية خلق تواصل بين الفريق العراقي والخليجي لتفعيل العديد من مذكرات التفاهم، كما اتفقا على أن أمن العراق سينعكس إيجابا على أمن الخليج، وبالعكس مما يعني ضرورة تحقيق التعاون في مختلِف المجالات، ومنها: الأمنية والإستثمارية والاقتصاد والطاقة".



وأشار البيان أن حسين أوضح أن خطر الإرهاب ما يزال قائما، لافتا إلى العمليات الإرهابية الاخيرة التي حدثت بالعراق.



وتابع الوزير إن "التحقيقات مستمرة من قبل الجهات الأمنية، وستتخذ الحكومة العراقيّة كافة الإجراءات لمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال وتقديمهم إلى العدالة"، مشيرا إلى عمق العلاقات الأخوية التاريخية الأصيلة و المتجذرة التي تجمع العراق مع دول الخليج العربية".



وأعرب عن تثمينه، واشادته بالمواقف المعلنة من قبل دول الخليج، ومجلس التعاون الخليجي في دعم وحماية سيادة العراق"، مؤكدا أن سياسة العراق الحالية مبنية على مبدأ الحوار، والتواصل، وبناء علاقات جيدة ومتوازنة لحل جميع المشاكل العالقة، والابتعاد عن استعمال القوة؛ لأنه يعقد الحلول ويهدد الأمن الاقليمي".