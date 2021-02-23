وزير الإعلام اليمنى يحذر من إقدام الحوثيين على إعدام أربعة صحفيين

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حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، من إقدام ميليشيا الحوثي على تصفية أربعة من الصحفيين بعد إصدارها أوامر بإعدامهم.

وأوضح الإرياني - في تصريح نقلتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن ميليشيا الحوثي بعد إفشالها جولة المشاورات حول تنفيذ اتفاق الأسرى والمختطفين، وجهت ما يسمى "محكمة الاستئناف" الخاضعة لسيطرتها لعقد أولى جلسات محاكمة أربعة من الصحفيين المختطفين في معتقلاتها منذ ستة أعوام في الـ 7 من مارس القادم‏.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث وكافة منظمات حماية الصحفيين وحقوق الإنسان، بممارسة الضغط اللازم على ميليشيا الحوثي لوقف أوامر الإعدام، ومنع استخدام القضاء لقمع ومصادرة الحريات وتصفية الحسابات السياسية، والإفراج الفوري عن كافة الصحفيين دون قيد أو شرط.