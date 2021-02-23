كتب أحمد عرفة

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب، ضرورة الاستعداد لهجمات حركة طالبان الأفغانية، إذا ما بقيت قوات الناتو في أفغانستان إلى ما بعد نهاية شهر أبريل المقبل.



ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت وزيرة الدفاع الألمانية، أن حكومة ألمانيا ستمدد يوم الأربعاء، فترة وجود بعثتها العسكرية في أفغانستان حتى 31 يناير 2022.



وتابعت وزيرة الدفاع الألمانية: "يجب علينا الاستعداد لعنف حركة طالبان، إذا ما بقيت قوات حلف شمال الأطلسي إلى ما بعد نهاية أبريل".



فى سياق أخر، لقى تسعة على الأقل من عناصر قوة الانتفاضة العامة فى أفغانستان حتفهم في هجوم شنته حركة طالبان واستهدف مركزًا أمنيًا في إقليم لوجار بوسط البلاد، وذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الثلاثاء، أن عناصر طالبان هاجمت مركزًا أمنيًا في مدينة بول علم عاصمة الإقليم، ودارت اشتباكات استمرت لأكثر من ساعتين، وأسفرت عن مقتل تسعة من عناصر قوة الانتفاضة العامة.