وزيرة التضامن لـ"هذا الصباح": طورنا منظومة المعاشات والتأمينات لصالح المواطن

كتب محمد عبد العظيم

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة عملت على تطوير منظومة المعاشات والتأمينات وتم تحقيق الكثير من الإنجازات في الدولة المصرية، وذلك بدعم القيادة السياسية، لافتة إلى انه تم تأسيس بنية تحتية قوية لصالح المواطن، وتم مكينة الخدمات التأمينية بحيث يتم توحيد الملف للموظف خاصة الذى يعمل في أكثر من مكان.

وأضافت وزيرة التضامن خلال حوارها في برنامج "هذا الصباح" الذى تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "اكسترا نيوز"، أن الوزارة حاليا تعمل على التمكين الاقتصادى للمواطن، موضحة أنه سيتم فتح ورش قريبا لتعليم الخط العربى والكوفى، ونشجع الطلاب والقرى المنتجة، ونكثف العمل في برامج التوعية للمواطنين في المناطق الريفية.

وقالت الدكتورة نيفين القباج، أن الوزارة لها دور رئيسي في التعامل مع الازمات الاجتماعية والاقتصادية مثل أزمة فيروس كورونا، وندعم ملف الحماية بكافة صوره، متابعة: "لدينا منظومة في الطوارئ والأزمات، ولدينا 26 مركز إغاثة، ونقدم التعويضات لجميع ضحايا الإغاثة، ونعمل أيضا من خلال المجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين.. وسعينا إلى دعم المواطن خلال أزمة كورونا".

وتابعت: "نعمل على رصد الخسائر المادية والبشرية، وتعويض الأسر بشكل فورى مهما كانت الخسارة، وحماية الفئات الضعيفة، وتوفير مكان الإقامة المناسب للمتضررين، ودور الوزارة مستمر من قبل الأزمة من خلال التدريب والتأهيل، وكذلك خلال الأزمة، ونتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم والصحة النفسية لتقديم التأهيل النفسى، ودورنا الأساسى فى الرصد والحماية من الأزمات.

وأكدت وزيرة التضامن: "نقدم كافة أوجه الدعم للعمالة غير المنتظمة والصيادين ونولى الريف أولوية.. ونقدم الدعم للأطفال، والمسنين وكافة الفئات التي قد تفقد الرعاية".

وكانت الدكتورة نيفين القباج قد قررت مد فترة عمل معرض "ديارنا للحرف اليدوية" والذى يقام هذا العام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفى"، لمدة يومين إضافيين "الجمعة والسبت" لينتهى في 27 فبراير الجاري، بدلا من 25 فبراير.