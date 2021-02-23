اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

واشنطن: سنعطى الأولوية ونبذل طاقتنا للتوصل إلى حل دبلوماسى فى اليمن

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:47 م
واشنطن: سنعطى الأولوية ونبذل طاقتنا للتوصل إلى حل دبلوماسى فى اليمن وزارة الخارجية الأمريكية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: سنعطى الأولوية ونبذل طاقتنا للتوصل إلى حل دبلوماسي في اليمن، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن إيران وفت بالتزاماتها قبل انسحابنا من الاتفاق النووي وهذا تقييمنا وتقييم استخباراتنا.

وقبلها قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "سنحمل إيران مسؤولية الهجمات التى يقوم بها وكلاؤها والتى تستهدف الأمريكيين، وفقا لمصادر إعلامية".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أنه جرى استعمال أسلحة إيرانية الصنع فى الهجمات بالعراق.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الهجمات الأخيرة فى العراق قامت بها جماعات مدعومة من إيران.


ايران

امريكا

اليمن

اخر الاخبار

الخارجية الأمريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الخارجية الأمريكية: يجب وضع برنامج إيران للصواريخ الباليستية على طاولة الحوار

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:15 م

وزير الخارجية الأمريكى: حل الدولتين أفضل سبيل لحل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى

الإثنين، 22 فبراير 2021 11:36 م

الخارجية الأمريكية: حل الدولتين هو الأفضل لمستقبل إسرائيل

الإثنين، 22 فبراير 2021 11:29 م

اليمن: على المجتمع الدولى الضغط على الحوثيين لمنع إعدام الصحفيين المختطفين

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 08:03 م

هل توشك حرب اليمن على النهاية؟.. المبعوث الأمريكى يبدأ جولة بالمنطقة لبحث حل سلمى للأزمة ويلتقى الجبير.. بريطانيا تعلن دعمها للحكومة الشرعية وجهود الأمم المتحدة.. و"التعاون الخليجى" يدعو لضغط دولى على الحوثيين

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 06:31 م

الحكومة اليمنية تبحث مع المجتمع الدولى وقف قصف الحوثيين للمدن.. وزير الخارجية: المليشيات غير جادة للسلام.. المبعوث الأمريكى: يجب أن يتوقف الحوثى عن هجومهم على مأرب.. المبعوث الأممى: لا حل عسكرى للوضع فى اليمن

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 05:31 م

المبعوث الأمريكى إلى اليمن: يجب أن يتوقف الحوثيون عن هجومهم على مأرب

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 05:18 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة