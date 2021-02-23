هيئة الأدوية الأوروبية تدرس توسيع استخدامات عقار ريميديسيفير لمرضى كورونا

كتبت أمل علام

كشفت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع إبداء رأي قبل الصيف بشأن ما إذا كان يمكن استخدام ريميديسيفير من شركة جيلياد لعلاج المرضى الذين لا يحتاجون إلى دعم أكسجين، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقالت الوكالة، إنه إذا تمت الموافقة عليه، ستسمح بإعطاء العلاج المضاد للفيروسات لمزيد من مرضى كورونا، مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتعرض أنظمة الرعاية الصحية لضغوط من خلال انتشار السلالات المتغيرة الناشئة للفيروس والتي تنتقل بشدة.

وأوضحت الوكالة، أن شركة جيلياد ومقرها الولايات المتحدة، قدمت بيانات إلى وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) ، مضيفة أن لجنة الأدوية البشرية التابعة لها بدأت في تقييم أحدث الطلبات.

وافق الاتحاد الأوروبي بشكل مشروط على علاج ريميديسيفيرremdesivir ، وهو أول علاج لفيروس كورونا في العالم يتم الموافقة عليه في يوليو من العام الماضي لعلاج كورونا، لدى البالغين والمراهقين الذين تزيد أعمارهم عن 12عامًا والذين يعانون من الالتهاب الرئوي الذي يتطلب دعمًا للأكسجين.

وقالت الوكالة ، إن أي موافقات محتملة من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية EMA، والتي يجب أن توافق عليها رسميًا المفوضية الأوروبية، ستساعد أيضًا شركة جيلياد على توسيع المبيعات من العقار.