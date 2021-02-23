نقابة المهندسين: 35 ألفا و761 عضوا اشتركوا بمشروع العلاج إلكترونيا

قال المهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة العامة للمهندسين، رئيس لجنة الرعاية الصحية بالنقابة، إن عدد المشتركين بمشروع العلاج بالنقابة منذ فتح باب الاشتراك فى 12 ديسمبر 2021، بلغ 153 ألف و655 مهندس بواقع 390 ألف و211 مستفيد، من بينهم 35 ألف و761 مهندس اشتركوا إلكترونيا من خلال تطبيق الموبايل أبلكيشن، بواقع 98 ألف و51 مستفيد.

وأوضح عبد العظيم، فى بيان اليوم، أن سبب تأخر استلام كارنيه العلاج الطبى بالتزامن مع بدء تطبيق المنظومة الجديدة جاء نتيجة عدم اكتمال بيانات عددا من المهندسين، مثل صور تابعين أو عنوان غير مكتمل أو عدم ذكر رقم التليفون الخاص بالمهندس، مشيرا إلى أنه تم تدارك كل هذه المشاكل عن طريق تجميع كل الكروت ليتم استلامها من النقابة العامة أو النقابات الفرعية لكل من تعذر التواصل اليه عن طريق شركات الشحن، وتشكيل لجان معاونة من بعض المهندسين المتطوعين لمتابعة إدارات المنظومة المختلفة ورصد كل المشاكل وتحليلها واتخاذ الاجراءات اللازمة للتغلب عليها.

وأكد على أن بطاقات مشروع العلاج الطبى متاحة حاليا لكل المهندسين والتى لم يستدل على العنوان الخاص بهم من خلال شركات الشحن لاستلامها، مشيرا إلى أن ما تم استلامه من البطاقات العلاجية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف و642 بطاقة من النقابة العامة، و20 ألف و482 بطاقة من النقابات الفرعية، و76 ألف و615 بطاقة تم توصيلها للمنازل، لافتا إلى أن عدد البطاقات التى مازالت موجودة لدى النقابة ولم يتسلمها الأعضاء 10 آلاف و482 بطاقة.