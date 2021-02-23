نقابة الأطباء تنعى طبيباً بعد وفاته بفيروس كورونا

كتبت آية دعبس

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور سعيد حسين السعيد أحمد زايد، الذى توفى بعزل مستشفى هليوبوليس إثر الإصابة بكوڤيد 19، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة، ودعت الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد رقم 382 من شهداء الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويأتى شهر يناير 2021 فى المرتبة الأولى من حيث عدد الشهداء، حيث بلغ إجمالى ما تم تسجيله بنقابة الأطباء 98 شهيدا، يليه فى الأعداد شهر ديسمبر 2020 بـ52 شهيد، وشهر يونيو 2020 بحوالى 50 شهيد، وهو ما يعكس إرتفاع أعداد شهداء الأطباء فى الموجة الثانية عن الأولى، حيث بلغ عدد شهداء الأطباء فى أبريل 2020 حوالى 7 أطباء، و15 شهيد فى مايو 2020، و50 طبيب فى يونيو 2020، و23 طبيب فى يوليو 2020، و22 طبيب فى أغسطس الماضى، و22 شهيد فى سبتمبر الماضى، و12 شهيد فى أكتوبر الماضى، و24 شهيد فى نوفمبر 2020، ثم بدأت النقابة فى تسجيل ارتفاع ملحوظ فى الأعداد، حيث وصلت إلى 52 شهيد خلال ديسمبر 2020، وخلال 12 فى يناير 2021 بلغ العدد 38 شهيدا.