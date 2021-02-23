أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء عن نيته في فرض حظر تجول ليلي خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي تصادف الاحتفال بعيد "بوريم"، إحدى الشعائر اليهودية المقدسة، كما يعتبر العيد اليهودي الأكثر شعبية.
وقال نتنياهو - في تصريحاته التي أوردها موقع (عروتس شيفع) الإسرائيلي -: "إننا ما زلنا في صراع مع الفيروس، وسلالاته المتفشية، لهذا السبب يجب أن نجتاز الأيام القليلة المقبلة، بحيث ننفذ حملة تلقيح السكان المعرضين لخطر الإصابة ونكمل حملة التطعيم".
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيوجه حكومته بفرض حظر تجول ليلي خلال فترة الاحتفال بعيد "بوريم" بدءا من الساعة الـ8 والنصف مساءا حتى الساعة الـ5 صباحًا، خلال أيام الخميس والجمعة والسبت.
نتنياهو يوجه بفرض حظر تجول ليلي خلال عيد الـ"بوريم"الثلاثاء، 23 فبراير 2021 06:31 م
رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
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أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء عن نيته في فرض حظر تجول ليلي خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي تصادف الاحتفال بعيد "بوريم"، إحدى الشعائر اليهودية المقدسة، كما يعتبر العيد اليهودي الأكثر شعبية.
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