نتنياهو: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووى تهدد به أمننا القومى

كتب- هاشم الفخرانى

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إن تل أبيب لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووى تهدد به أمن إسرائيل القومى، مؤكدا على أن إسرائيل لا تعول على أى اتفاق مع نظام متطرف.

وأضاف نتنياهو فى رسالة موجهة إلى إيران، اليوم الثلاثاء: "عشية حلول عيد المساخر أن إيران وأتباعها فى الشرق الأوسط سعت قبل 2500 عام لإبادة الشعب اليهودى وكما فشل آنذاك فإهم سيفشلون اليوم.

وأشار إلى أن تل أبيب لن تسمح بامتلاك الأسلحة النووية، لافتاً أن تل أبيب لا تعول على أى اتفاق مع نظام متطرف مثل طهران.

وحددت المحكمة المركزية فى مدينة القدس المحتلة يوم الاثنين الموافق 5 أبريل، موعدًا لبدء الاستماع للشهود خلال محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بتهم فساد.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن نتنياهو، أول رئيس للحكومة توجه له اتهامات رسمية وهو فى منصبه، تهماً بقبول هدايا فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.