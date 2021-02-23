اليوم السابع
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مياه القناة تنتهى من أعمال صيانة محطة رفع صرف صحى أبوعطوة.. صور

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:25 ص
مياه القناة تنتهى من أعمال صيانة محطة رفع صرف صحى أبوعطوة.. صور صيانة محطة صرف ابو عطوة
بورسعيد - محمد فرج - محمد عزام

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أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، أنه تم الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة وتأهيل لوحات الكهروميكانيكي ، ولوحات التشغيل ، وتطهير البيارات الرئيسية ، لمحطة رفع صرف صحى أبو عطوة الرئيسية ، مضيفا أنه تم إعادة ضخ مياه الشرب للمواطنين بعد انقطاعها لمدة 10 ساعات الماضية ، وذلك نظراً لأعمال الصيانة التى كانت تتم بالمحطة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت ، إن محطة رفع صرف صحى أبو عطوة ، هى محطة التجميع الرئيسية لمدينة الإسماعيلية ، وتصرف أكثر من 180 ألف متر مكعب يوميا إلى محطة معالجة صرف سرابيوم ، وذلك عن طريق أجهزة الطرد بقطر 1200 ، بطول 9 كيلو، وتعمل المحطة من خلال 6 محركات وطلمبات عملاقة تعمل طوال 24 ساعة بالتناوب .

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت ، أن الحملة الموسعة لتطهير جميع شبكات الصرف الصحى فى محافظات القناة الثلاث، السويس والإسماعيلية وبورسعيد، مستمرة وتشمل جميع المناطق الساخنة ، وذلك للقضاء على مشكلة الطفوحات المستمرة، الناتجة عن سوء استخدام الشبكات والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني، وإلقاء المخلفات فى غرف التفتيش .

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت ، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

 

اعمال الصيانة بمحطة صرف ابو عطوة
اعمال الصيانة بمحطة صرف ابو عطوة

 

صيانة محطة صرف ابو عطوة
صيانة محطة صرف ابو عطوة

 

محطة صرف أبو عطوة
محطة صرف أبو عطوة

 

محطة صرف صحى أبو عطوة
محطة صرف صحى أبو عطوة

 


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