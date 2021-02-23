"مياه الشرب": 808 ملايين فرنك سويسرى منحة لمشروعات تحسين المياه بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماع اللجنة الاستشارية والتوجيهية لمشروع إدارة مياه الشرب 2021، اليوم الثلاثاء، والذى يعقد مرة كل 3 أشهر، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس.

حضر الاجتماع، ميخال هرارى نائب رئيس الوكالة الدولية للتعاون السويسري، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بجانب المهندس هشام جعفر ، بالإضافة إلى نائب المحافظ أحمد شعبان ، فضلاً عن الدكتور أندرياس زيست مدير البرنامج ، وكذا أعضاء اللجنة وممثلى المجتمع المدنى.

وكانت أبرز توصيات الاجتماع الثانى للجنة الاستشارية هى استمرار دفع المحافظة ووكالة التعاون الدولى السويسرى عجلة العمل للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع تحسين مياه الشرب بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب شرق مدينة أسوان خلال الصيف القادم ، بجانب تنفيذ مكونات الدعم الفني ونشر الوعى بتكلفة إجمالية تصل إلى 8,8 مليون فرنك سويسرى، وأيضاً عقد اجتماع اللجنة الاستشارية والتوجيهية لمشروع إدارة مياه الشرب 2021 مرة كل 3 أشهر.

وخلال الإجتماع وجه اللواء أشرف عطية شكره للوكالة السويسرية لتعاونها البناء في تحقيق التنمية المستدامة ، ومساهمتها الجادة في توفير مياه الشرب لبعض المناطق المحرومة بشرق مدينة أسوان من خلال مشروعات تحسين مياه الشرب، متمنياً أن يشهد فصل الصيف القادم إنهاء معاناة المواطنين من ضعف وإنقطاع مياه الشرب من خلال نهو هذا المشروع الحيوى ، بالإضافة إلى توفير الصيانة الدورية والكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة للتشغيل.

وأكد أشرف عطية على أن المحافظة من جانبها لا تدخر جهداً في تقديم كافة التسهيلات لمشروعات التعاون المشترك مع الجانب السويسرى وهو الذى يتوازى مع البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمناطق شرق المدينة بداية من السيل وحتى الجوزيرة بتكلفة تقديرية 45 مليون جنيه ليشمل محطة رفع وخطوط طرد وانحدار، بالإضافة إلى قيام الشركة القابضة بأعمال الإحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب بالسيل الريفى لتقليل الهادر من المياه وإنهاء شكاوى المواطنين من ضعفها.

وأشار إلى أن ذلك يتوازى مع تنفيذ الدولة لحزمة ضخمة من المشروعات في البنية التحتية بمختلف مدن ومراكز المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بإعتمادات مالية تصل إلى 1.2 مليار جنيه وذلك بعد الدفعة القوية التى قدمها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمشروعات هذا القطاع.

وأعرب محافظ أسوان عن تطلعه لمزيد من المشروعات المشتركة المستقبلية في ظل إستعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون المثمر ليعكس ذلك العلاقات الودية والتاريخية بين دولتى سويسرا ومصر والتى تبلورت فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الناجحة منذ عام 2013.