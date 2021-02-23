"مياه الإسكندرية" تعلن حالة الاستنفار بالمحافظة لرفع مياه الأمطار

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الإسكندرية ما زالت تشهد أمطارًا إلى الآن خفيفة متوسطة على مناطق شرق الإسكندرية.
وتابع: "لم يتم غلق أي شوارع في الإسكندرية وحدثت بعض تجمعات المياه، وتم التعامل معها، والعمل على التوازى في كل المناطق، ويتم التصرف مع كل بلاغات المواطنين بشكل فوري"، مؤكدًا أن البحر حالته مستقرة ولم تخرج المياه على الشاطئ.
وعن مياه الأمطار المرفوعة قال: "نتخلص منها في الصرف الصحي أو البحر، ونعمل الآن مع جامعة الإسكندرية لإعادة استخدام مياه الأمطار مع خط مياه المحمودية".
من جانب آخر، أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، أنه تم التعاون مع باقي الأجهزة الأمنية وأصبح هناك توقع بكميات الأمطار، مشيرا إلى أن هناك جاهزية منذ يوم الإثنين الماضي، حيث تم احتواء كميات الأمطار على الرغم من الكميات الكبيرة التي هطلت.
وأضاف: "الأمطار مستمرة في العجمي والعامرية متوسطة وغزيرة، وفي الإسكندرية البحر ارتفع وصعدت الأمواج بعدد من المناطق المطلة على الكورنيش، وتم التعامل مع ذلك على أكمل وجع من قبل شركة النظافة والكهرباء والأحياء".
وقال: "منذ أمس حتى اليوم لم يتوقف محور في الإسكندرية، حيث يتم التعامل على الفور مع أي كميات مياه تهطل من الأمطار".
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