"مياه الإسكندرية" تعلن حالة الاستنفار بالمحافظة لرفع مياه الأمطار

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الإسكندرية ما زالت تشهد أمطارًا إلى الآن خفيفة متوسطة على مناطق شرق الإسكندرية.

وتابع: "لم يتم غلق أي شوارع في الإسكندرية وحدثت بعض تجمعات المياه، وتم التعامل معها، والعمل على التوازى في كل المناطق، ويتم التصرف مع كل بلاغات المواطنين بشكل فوري"، مؤكدًا أن البحر حالته مستقرة ولم تخرج المياه على الشاطئ.

وعن مياه الأمطار المرفوعة قال: "نتخلص منها في الصرف الصحي أو البحر، ونعمل الآن مع جامعة الإسكندرية لإعادة استخدام مياه الأمطار مع خط مياه المحمودية".