اليوم السابع
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منظمة التعاون الإسلامى تؤكد موقفها الداعم لسيادة العراق

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:54 م
منظمة التعاون الإسلامى تؤكد موقفها الداعم لسيادة العراق جانب من لقاء اليوم
إيمان حنا

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أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الموقف الثابت للمنظمة الداعم للعراق لتحقيق أمنه واستقراره وتعزيز سيادته والحفاظ على سلامة أراضيه.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين مع وزير خارجية العراق، الدكتور فؤاد حسين، اليوم ، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية العراق وسبل تعزيزها، وفق بيان للمنظمة.
 
من جهته، ثمن الوزير العراقي وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع العراق والدور المهم الذي تضطلع به في سبيل تطوير وتعزيز العمل الإسلامي المشترك.

كان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، قد قام بزيارة العاصمة بغداد اغسطس الماضى، والتقي نظيره العراقي فؤاد حسين ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي ورئيسي الجمهورية والبرلمان برهم صالح ومحمد الحلبوسي”، وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية ومشروع الربط الكهربائي للعراق مع دول مجلس التعاون الخليجي”.

 


العراق

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العراق والسعودية

اخبار العراق

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