اليوم السابع
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مصرع مسن وإصابة شخصين في حادث تصادم بقنا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 04:52 م
مصرع مسن وإصابة شخصين في حادث تصادم بقنا إسعاف - ارشيفية
قنا صابر سعيد

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لقي مسن مصرعه وأصيب 2 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل، أمام مدخل الجزيرية بقنا.

تلقي اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع مسن وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم موتوسيكل مع ملاكي أمام مدخل الجزيرية بقنا.

وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن مصرع عيد نجاري عبد المجيد، 64 عاما، وإصابة شقيقه نجار نصاري عبدالمجيد، 60 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج في المخ، ومحمود خيري عبدالمجيد، 30 عاما، بسحجات وكدمات، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكيل بقنا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

 

 


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