اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:00 م
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مصرع طفل سقط من على عربة كارو أثناء لهوه فى الدقهليه

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 02:24 م
مصرع طفل سقط من على عربة كارو أثناء لهوه فى الدقهليه جثه - أرشيفية
الدقهليه - شريف الديب

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لقى طفل بقرية النزل التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، مصرعه بعد سقوطه من أعلى "عربة كارو" أثناء لهوه .

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى الزرقا المركزى بمحافظة دمياط ، إلى مركز شرطه منيه النصر ، والمقيد برقم 17 أحوال الزرقا، ويفيد بوصول الطفل " يوسف محمود إبراهيم عبد الرازق " سبع سنوات، ومقيم قريه النزل دائرة المركز طرف أسرته لمستشفى الزرقاء المركزى بدمياط جثة هامده ، إدعاء حادث عارض .

وبسؤال والدته المدعوة فاتن محمد عمر محمد 34 سنه، ربه منزل، ومقيم بذات العنوان، قررت بأنه أثناء لهو نجلها مع بعض الصبية أمام المنزل ، والتسلق على عربه كارو، اختل توازنه وسقط من أعلى العربة، مما أدى إلى وفاته ، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك ، وورد تقارير مفتش الصحة ، يفيد أن سبب الوفاه هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلى بالمخ، ولا يوجد به شبهة جنائية، وقيد المحضر رقم 78 لسنه 2021 إدارى مركز منيه النصر ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشره التحقيقات .

 


الدقلية

مدير امن الدقهلية

مصرع طفل

مصرع طفل سقط من على عربة كروبة

مصرع طفل اثناء لهوة

مستشفى الزرقا

مباحث الدقهلية

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