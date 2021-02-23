مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بينهم طفلان فى حادث انقلاب تروسيكل بقنا

قنا - صابر سعيد

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بينهم طفلين، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب تروسيكل بقرية الطوابية بمحافظة قنا.

تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب تروسيكل بقرية الطوابية بقنا.

وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن مصرع علي محمود عبد السميع، 35 عاما، وإصابة كلا من محمود عبد السميع 65 عاما، إبراهيم علي سعيد، 3 أعوام، آدهم علي سعيد، 5 أعوام، باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقلهم إلى مستشفى الجامعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، ونقل المصابين لمستشفي قنا الجامعي وإيداع الجثة بمشرحة المستشفي.