مصدر دبلوماسى: الدول الأعضاء بالجامعة العربية مستمرة بإرسال الموافقة على ترشيح أبو الغيط

كتب مصطفى عنبر

قال مصدر دبلوماسى عربى، إن الدول العربية الأعضاء بجامعة الدول العربية، بدأت فى إرسال موافقاتها على طلب جمهورية مصر العربية، بإعادة ترشيح أحمد أبو الغيط، أمينا عاما للجامعة العربية لفترة ثانية.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن 7 دول عربية أرسلت بالفعل خطابات رسمية بالموافقة على إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط، أمينا عاما للجامعة العربية لفترة ثانية، متوقعا أن تستكمل باقى الدول إرسال موافقاتها قبل إنعقاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية فى شهر مارس المقبل فى دورة عادية للإعداد للقمة العربية المرتقبة.

وقررت مصر، إعادة ترشيح السيد أحمد أبو الغيط، لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية لفترة ثانية كاملة (5 سنوات).

ومن المقرر أن يتم حسم موضوع التجديد للأمين العام للجامعة العربية، في القمة العربية المقبلة المقرر إنعقادها في مارس المقبل، وفقا لميثاق جامعة الدول العربية.

يذكر أنه فى حال لو لم تعقد القمة العربية فى النصف الأول من العام 2021 الجارى، فلابد للقادة العرب أن يقوموا بتفويض وزراء الخارجية العرب لحسم هذا الأمر من خلال اجتماع لمجلس للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، قبل إنتهاء الولاية الأولى للأمين العام فى 30 يونيو القادم.

وجرت العادة فى السابق، أن يتم تداول التجديد للأمين العام أو إختيار أمين عام جديد، من خلال رسائل رئاسية إلى القادة العرب لحشد التأييد للمرشح المصرى.