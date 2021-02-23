وذكرت مصادر صحفية أن أكثر من 10 طلاب آخرين أصيبوا بجراح في الهجوم نفسه، الذي استهدف حافلة تقل نحو 41 من خريجي الجامعات العائدين إلى منازلهم بعد تكريمهم في حفل التخرج.

وقال أحد الطلاب الناجين، الذي أصيب بجراح، إن عدد المسلحين الذين نفذوا الهجوم يُقدر بين 30 و 50 شخصًا، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى في وولدي أوكوبو.



وأضاف أن الطريق كان مُغلقًا عندما وصلت الحافلة إلى أدي جودوم، وكانت مجموعة من الشباب تغلق الطريق، حيث تمكنت عناصر قوات الدفاع المرافقة للحافلة من فتح الطريق، ثم أوقف مسلحون الحافلة مجددًا بالقرب من أدي ميسنو، ونزل عنصرين من قوات الدفاع من الحافلة للتحدث مع المسلحين ثم اندلع إطلاق النار.