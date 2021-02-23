رام الله (أ ش أ)

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، إلى ان غادروه من جهة باب السلسلة.