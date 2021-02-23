ولطالما يقتحم المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وخلال هذا الشهر شهدت باحات المسجد عشرات عمليات الاقتحام.

ويمارس المستوطنون طقوسا استفزازية تصل إلى حد الاعتداء على المصلين المتواجدين بالمسجد ما قد يدفع لنشوب اشتباكات.