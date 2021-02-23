مسؤول تونسي: سلالة كورونا الجديدة لا تمثل خطرا على الوضع الوبائي في البلاد

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أكد الهاشمي الوزير، مدير معهد باستور في تونس، ورئيس لجنة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، اليوم الثلاثاء، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تم تسجيلها في تونس محلية ولا تمثل خطرا على الوضع الوبائي في البلاد.



وقال الهاشمي - في تصريح - أن الحالتين المكتشفتين بهذه السلالة لم تتسببا في انتقال العدوى إلى المخالطين لهما، ولا تمثلا خطرا على الوضع الوبائي.



وتشير المعلومات العلمية الأولية التي تم التوصل إليها حول السلالة الجديدة التي تم تسجيلها في تونس إلى أنها محلية ولا تشبه المسجلة بكل من بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، ومن المنتظر استكمال التقطيع الجيني للسلالة المكتشفة في الأيام القادمة للتعرف بصفة كاملة على المتغيرات التي حصلت على السلالة الجديدة.



وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت السبت الماضي تسجيل سلالة جديدة محلية لفيروس كورونا لدى شخصين في ولاية تونس.