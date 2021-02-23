مدير وكالة الطاقة الذرية يصف الاتفاق مع إيران بأنه يشبه "الصندوق الأسود"

فيينا (رويترز)

وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، اليوم الثلاثاء، الاتفاق الذى أبرمه مع إيران خلال مطلع الأسبوع بشأن استمرار المراقبة على أنشطتها النووية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بأنه اتفاق ستجمع بموجبه البيانات لكن الوكالة لن تطلع عليها إلا بعد ذلك.

وقال خلال حدث استضافته مؤسسة المبادرة الأمريكية للمخاطر النووية "هذا نظام يتيح لنا مواصلة المراقبة وتسجيل كل الأنشطة الرئيسية التى تجرى خلال تلك الفترة حتى يتسنى الحصول على كل هذه المعلومات فى النهاية".

وأضاف "بعبارة أخرى، سنعرف بالضبط ما حدث وكم عدد المكونات التى تم تصنيعها بالضبط وكمية المواد التى تم معالجتها أو تخصيبها".