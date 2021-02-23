اليوم السابع
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مدير وكالة الطاقة الذرية يصف الاتفاق مع إيران بأنه يشبه "الصندوق الأسود"

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 06:37 م
مدير وكالة الطاقة الذرية يصف الاتفاق مع إيران بأنه يشبه "الصندوق الأسود" رافائيل جروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
فيينا (رويترز)

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وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، اليوم الثلاثاء، الاتفاق الذى أبرمه مع إيران خلال مطلع الأسبوع بشأن استمرار المراقبة على أنشطتها النووية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بأنه اتفاق ستجمع بموجبه البيانات لكن الوكالة لن تطلع عليها إلا بعد ذلك.

 

وقال خلال حدث استضافته مؤسسة المبادرة الأمريكية للمخاطر النووية "هذا نظام يتيح لنا مواصلة المراقبة وتسجيل كل الأنشطة الرئيسية التى تجرى خلال تلك الفترة حتى يتسنى الحصول على كل هذه المعلومات فى النهاية".

 

وأضاف "بعبارة أخرى، سنعرف بالضبط ما حدث وكم عدد المكونات التى تم تصنيعها بالضبط وكمية المواد التى تم معالجتها أو تخصيبها".

 


وكالة الطاقة الذرية

الاتفاق مع إيران

الصندوق الأسود

النووي الايرانى

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