مدير شاطئ بورسعيد: رفع أطنان من مخلفات البحر المجرفة جراء النوة الأخيرة

بورسعيد – محمد عزام

أكد طارق عثمان – مدير شاطئ بورسعيد، أنه جار رفع أطنان من مخلفات البحر جراء النوة السابقة والتي جرفتها مياه البحر الأبيض المتوسط إلى ساحل محافظة بورسعيد، حتي لا تتسبب في وجود روائح كريهة بالمدينة.

وأوضح "عثمان"، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الشاطئ مغلق وفقاً لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي – رئيس مجلس الوزراء، ولكن الكافتيريات مفتوحة أمام الرواد مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية .

وأضاف مدير إدارة شاطئ بورسعيد، أن حملات رفع المخلفات تنتهي اليوم ، من الكميات المتراكمة علي ساحل البحر المتوسط بنطاق حي الشرق – كونه الأكثر ازدحاماً، علي أن يتم استكمال أعمال رفع مخلفات البحر بباقي الأحياء تباعاً خلال الأيام القليلة الماضية .

يذكر أن محافظة بورسعيد، تعرضت الأسبوع الماضي لموجة طقس سيئ من هطول الأمطار وانخفاض لدرجات الحرارة وهبوب شديد للرياح، كان سبباً في انجراف كميات كبيرة من مخلفات البحر إلى ساحل الشاطئ.