محافظ كفر الشيخ: الكل يتشارك فى رفع مياه الأمطار لإعادة الحياة لطبيعتها

إبراهيم حسان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن هناك تعاونا كبيرا بين كافة أجهزة المحافظة، والكل متشارك فى الإزالة المستمرة والفورية للتراكمات المائية الناتجة عن الأمطار الغزيرة، لإعادة الحياة لطبيعتها مرة أخرى أمام المواطنين.



وأضاف نور الدين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة" الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، عبر قناة إكسترا نيوز، أن هناك جهودا كبيرة من المواطنين لمساعدة المحافظة فى رفع المياه من الشوارع بمعداتهم الخاصة، مشيرا إلى أن ميناء البرلس مغلق منذ يومين، نظرا لارتفاع الأمواج من 4 إلى 6 أمتار.



وفى وقت سابق، كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن معظم أنحاء الجمهورية تعرضت لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية أثرت على السواحل الشمالية، مؤكدة أن شدة الأمطار ستزيد فى الساعات القادمة فى بعض المناطق قد تصل للسيول، لافتة إلى أن الساعات القادمة تستمر فرص الأمطار على الدلتا ومناطق متفرقة على القاهرة الكبرى تكون متوسطة وقد تغزر على بعض المناطق، مشيرة إلى استمرار فرص الأمطار على القاهرة الكبرى حتى صباح غدٍ الأربعاء، وتبدأ الأجواء بالتحسن على كافة الأنحاء مع ظهر الأربعاء، ولكن تستمر الأمطار على شمال ووسط سيناء قد تصل للسيول.