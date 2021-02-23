محافظ دمياط توجه بحصر احتياجات 28 قرية بمركز كفر سعد ضمن "حياة كريمة"

دمياط _ معتز الشربينى

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعاً تنسيقيًا اليوم، مع إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء نهاد فاروق، مساعد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ودكتور أحمد أنيس استشارى جهاز التعمير، ومحمد جمال بجهاز التعمير ومحمد عطية ممثل الجهة الاستشارية لجهاز التعمير، والدكتور عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ورؤساء شركات المرافق ومديرى المديريات، للوقوف على آخر المستجدات للأعمال الخاصة بمخطط تطوير 28 قرية بإجمالى 219 تابعا بمركز كفر سعد المدرجين بمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية للنهوض بالريف المصرى.

تناول الاجتماع استعراض شامل لرؤية المشروع والوضع الحالى لكافة الخدمات فضلاً عن عرض محاور مخطط تنفيذ المرحلة الأولى بعدد 14 قرية وعدد 137،عزبة تابعة لهم، وذلك بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمناطق غير المخدومة وآليات استكمال تنفيذ الشبكات ببعض من هذه القرى، وكذا مشروعات الكهرباء والإنارة الداخلية وتوصيل الغاز، و الاتصالات، وأيضاً ما سيتم تنفيذه بقطاع الرى بما يتضمنه من تبطين وتغطية ترع وإحلال وتجديد الكبارى وأخيراً مشروعات قطاعات الصحة و الشباب والرياضة والطرق، وآليات إنشاء مواقف وأسواق حضارية ونقاط إسعاف ومراكز خدمات اجتماعية وجمعيات زراعية، ووحدات بيطرية، مكاتب بريد وماكينات صرف آلى.

وفى هذا الصدد، وجهت محافظ دمياط، بحصر جميع المشكلات التى قد تعوق عمليات التنفيذ، لوضع حلول لها بالتعاون مع الجهات المختصة، وكذا الإسراع فى حصر احتياجات كافة القرى بجميع الخدمات، والانتهاء من وضع جداول زمنية وإعداد الدراسات المطلوبة للبدء فى تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالمرافق بالتوازى.

وأكدت منال عوض، مجددًا أهمية تكاتف الجهود لتنفيذ هذا المشروع القومى الذى يُعد استكمالاً لمسيرة التنمية الشاملة التى شهدتها الدولة خلال الآونة الأخيرة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن البرنامج يهدف إلى التطوير الشامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية في كافة القرى.



محافظ دمياط والمسئولون