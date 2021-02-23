اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:27 م
خالد صلاح
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محافظ دمياط تتابع أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:04 م
محافظ دمياط تتابع أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق رفع مياه الأمطار
دمياط معتز الشربينى

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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الجارية لرفع تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق، ووجهت برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها المحافظة والتعامل الفورى مع اية تداعيات قد تنجم عنها.

وأكدت المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالدفع بالمعدات والعمالة اللازمة، لتنفيذ أعمال شفط تجمعات المياه التى نتجت عن سقوط الأمطار الغزيرة، و التواجد الميدانى المستمر لمتابعة هذه الأعمال لتيسير الحركة المرورية بالشوارع، كما نوهت إلى أنه يتم متابعة الموقف اولا بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة.

 

 

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