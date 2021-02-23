محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير السوق القديم بشرم الشيخ خلال جولة ميدانية ليلية

فريق المحافظات

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بجولة ميدانية ليلية بمدينة شرم الشيخ تفقد خلالها أعمال مشروع تطوير السوق التجارى القديم، ووجه بسرعة تنفيذ مشروع مصر القديمة والقاهرة الفاطمية بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والتى ستكون إضافة للمزارات السياحية بالمدينة ، ويشمل المشروع أيضاً تجميل وإعداد واجهات جميع المحلات بمنطقة السوق القديم لتتماشى مع الطراز المعماري لمسجد الصحابة، و للحفاظ على الشكل التراثي الذي يظهر جمال وعبق التاريخ كاضافة سياحية ومقصداً سياحياً لجميع الزوار للمدينة الساحرة.

و وجه محافظ جنوب سيناء، بأن تتناسب أنشطة المحلات بمنطقة السوق مع المظهر التراثي، مع التقيد بالشكل والطراز المعماري بجميع المحلات بمنطقة السوق القديم والحفاظ على التراث وسائل الجذب السياحي للمنطقة.

يشار إلى أن منطقة السوق القديم تشهد تطوراً ضخما وتغير الشكل العام والانشطة لتناسب مسمي مصر القديمة، كما يتم الانتهاء حالياً من المحطة الثانية لتموين السيارات بالغاز الطبيعي مع إنشاء محلات وكافيتريات تتناسب مع الطابع السياحي، بالإضافة لتطوير الحديقة وإضافة انشطة خدمية وسياحية بالمنطقة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بمدن المحافظة وبالأخص التي سيتم افتتاحها في العيد القومي للمحافظة مارس 2021 .



محافظ جنوب سيناء يتفقد تطوير السوق القديم (2)



محافظ جنوب سيناء يتفقد تطوير السوق القديم (3)



المحال التجارية



الشكل الخارجى للسوق



محافظ جنوب سيناء يتفقد تطوير السوق القديم (1)



احتفالات ليلية



جانب من اعمال التطوير



السياح فى السوق القديم