اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يبحث تشغيل عدد من الرحلات المباشرة من نابولى إلى شرم الشيخ

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:41 ص
محافظ جنوب سيناء يبحث تشغيل عدد من الرحلات المباشرة من نابولى إلى شرم الشيخ اللواء خالد فودة ومالكى الشركات السياحية
جنوب سيناء- فريق المحافظات

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استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء أمس بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، مالك إحدى شركات السياحة الإيطالية وجانى فاليو نجا مدير فرع الشركة بشرم الشيخ.
 
وبحث المحافظ تشغيل عدد من الرحلات المباشرة من مدينة نابولي الى مدينة شرم الشيخ علي أن تكون الرحلة الاولى فى الثانى من أبريل من العام الجاري وتحمل على متنها عدد من منظمي الرحلات السياحية الإيطالية، وعدد من الإعلاميين، وعدد من الإيطاليين ملاك بعض الوحدات السكنية بشرم الشيخ، فضلاً على عدد من الأطباء الإيطاليين لتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون الطبي مع مستشفى شرم الشيخ الدولى بعد أخذ الموافقات على أن تزيد هذه الرحلات ليكون التشغيل الفعلى فى شهر يوليو القادم بواقع 3 رحلات اسبوعياً بالتعاون مع شركة إير كايرو المصرية.
 
من جانبه رحب المحافظ بهذه المبادرة وعودة السائح الإيطالي مرة أخرى الى مدينة شرم الشيخ والتى تمثل عشقاً خاصاً لدى الإيطاليين، مضيفا أن للسائح الايطالي مكانة خاصة فى قلوب المصريين ، خاصة أن المدينة تشهد الآن طفرة فى مجال البنية التحتية من إنشاء طرق وكبارى و عدد من المزارات السياحية الحديثة والمتطورة، فضلاً عن التطوير الشامل لكافة أنواع السياحة بها وحالة الأمن والأمان التي تنعم بها والتي قد لا تتوافر فى أكبر المدن السياحية العالمية.
 
اللواء خالد فودة ومالكى الشركات السياحية (1)
اللواء خالد فودة ومالكى الشركات السياحية (1)

اللواء خالد فودة ومالكى الشركات السياحية (2)
اللواء خالد فودة ومالكى الشركات السياحية (2)

 


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