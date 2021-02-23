محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال مشروع تطوير حى القلقان بالخارجة.. صور

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة استكمال اعمال الإنشاءات بمسجد حي القلقان الشرقي المقام كبديل للمسجد القديم المبني بالطوب اللبن ورصف الطريق ونقل اعمدة الانارة التي تمثل عائق به.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، مشروع تطوير حي القلقان الشرقي بمدينة الخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوى رئيس مركز الخارجة والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية، حيث تم الانتهاء من اعمال إحلال شبكة الصرف الصحي وتوسعة الطريق بالتنسيق مع الوحدة المحلية والمزارعين من ملاك الأراضي بالمنطقة، وكذلك تم الانتهاء من تنفيذ الشبكة الرئيسية للغاز الطبيعى، ويتم حاليا مد الوصلات الفرعية، وأيضا تم الانتهاء من اعمال دهان واجهات المبانى.

هذا وتبلغ تكلفة المشروع 2 مليون جنيه ، وينفذ ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية، لتطوير المناطق غير المخططة بالمدينة، والتى تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.