اليوم السابع
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محافظ المنيا: حصر احتياجات التنمية الشاملة لتطوير الريف المصرى ضمن حياة كريمة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:26 ص
محافظ المنيا: حصر احتياجات التنمية الشاملة لتطوير الريف المصرى ضمن حياة كريمة اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

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استعرض اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا عددا من الملفات الخاصة بالأعمال التي يتم تنفيذها على ارض المحافظة، جاء أبرزها الموقف التنفيذي للبرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية علي مستوي محافظات الجمهورية، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروع رصف الطرق المحلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.
 
قال محافظ المنيا، ان المشروع القومي لتطوير الريف المصري يتضمن 5 مراكز بالمحافظة هي ( أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس ،العدوة، مغاغة،) بإجمالي 192 قرية، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان بنطاق الوحدات المحلية المنفذ بها المبادرة، بالإضافة الي تشكيل لجان فرعية بكل مركز برئاسة رؤساء الوحدات المحلية وفئات الشباب بالمركز، الجمعيات الأهلية، كما تم إشراك شباب البرنامج الرئاسي في المتابعة المركزية بالديوان العام وكذا المتابعة الميدانية.
 
جاء ذلك خلال مشاركة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم،في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة.
 
أشار المحافظ، انه تم حصر احتياجات التنمية الشاملة بالمراكز المستهدفة بمختلف القطاعات منها (الصرف الصحي - مياه الشرب - الغاز الطبيعي - الطرق والنقل - الكهرباء والإنارة - دعم الوحدات المحلية - التضامن الاجتماعي الري والكباري -الصحة - النظافة وتدوير المخلفات - الخدمات البيطرية -التعليم والابنية التعليمية - الشباب والرياضة - البريد -الاتصالات -الدفاع المدني).
 
و اوضح المحافظ، أن مراكز المحافظة، تواصل متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا بالإضافة الي متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء ،حيث من المقرر انتهاء المهلة المحددة لاستلام طلبات التصالح نهايه مارس القادم ويتم متابعه الموقف يوميا بالمراكز التكنولوجية.

 


حياة كريمه

تطوير الريف المصرى

مبادرات رئاسية

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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