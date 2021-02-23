محافظ القليوبية يتابع تصريف مياه الأمطار على طريق مصر الإسكندرية الزراعى

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، متابعة تصريف مياه الأمطار على طول طريق مصر الإسكندرية الزراعي، بداية من بنها حتى مدينة شبرا الخيمة، للتأكد من عدم وجود تراكمات للمياه وسلامة عملية صرف مياه الأمطار بها عن طريق بالوعات الصرف بداخل الأنفاق وعلى الطريق الزراعي.

وشهدت بعض مدن محافظة القليوبية سقوط أمطار متوسطة بعدد من مدن المحافظة، مع إعلان المحافظة حالة الطوارئ، حيث أصدر المحافظ تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء بضرورة السرعة في التعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية التي تمر بها البلاد، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

وشدد على استمرار عمل المعدات وسيارات كسح المياه من قبل مجالس المدن وشركة مياه الشرب، حتى الانتهاء من سحب جميع تجمعات المياه وعودة الشارع إلى طبيعته، مشيرا إلى أنه سبق إجراء أعمال الصيانة والتطهير بمحطات الرفع الرئيسية والفرعية لاستقبال مياه الأمطار، وتم تنفيذ خطة تطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي، كما أجرت المحافظة مناورات لسرعة التعامل مع مياه الأمطار بعدد من أنفاق المحافظة والميادين الرئيسية، وكذا تم متابعة مشروع شبكات تصريف الأمطار بنطاق مركز ومدينة قليوب والذى أوشك على الانتهاء وتسليم الأعمال الخاصة به.

وفى إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المحافظة فقد قام الهجان بمتابعة تركيب غرف التليفونات بشارع مستشفى الأمل والخدمة الاجتماعية بمدينة بنها، مشددا على تركيبها بطريقة سليمة حفاظا على المواطنين.

واستكمل المحافظ، جولته بتفقد أعمال رصف وتطوير طريق طابا الذي يبلغ طوله 3.5 كم باعتماد مالي 30 مليون جنيه، حيث شدد المحافظ على رفع تراكمات الأتربة بجانبي الطريق مع سرعه الانتهاء من أعمال الرصف مع التأكد من وضع مطابق تصريف الأمطار بطريقة مستوية بسطح الأرض طبقا للمواصفات الفنية، مع سرعة الانتهاء من أعمال الرصف، كما وجه بزراعة وتجميل الجزيرة الوسطى للطريق.

وجاءت الجولة، بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، ومجدي نجاح رئيس مركز ومدينة قليوب، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، واللواء مجدي العناني رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

بلاعات الصرف بالطريق الزراعى



جانب من جولة محافظ القليوبية



رفع تراكمات مياه الامطار



متابعة بلاعات الصرف الصحى



محافظ القليوبية خلال الجولة