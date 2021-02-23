محافظ الغربية يشهد ختام دورى مراكز الشباب بالمحافظة فى نسخته الثامنة

الغربية عادل ضرة

شهد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ المباراة الختامية لدوري مراكز الشباب بمحافظة الغربية في نسخته الثامنة بين فريقي مركز شباب شبرا ملس ومركز شباب بلقينا، والتي انتهت بفوز فريق شبراملس بضربات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء شوطي المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1 وذلك بحضور النائب محمود أبو حسين عضو مجلس الشيوخ وأحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية.

وحرص الدكتور رحمي قبل بداية المباراة على النزول لأرض الملعب وتحية لاعبي الفريقين والحكام، وعقب انتهاء المباراة، قام المحافظ بتسليم الكأس والميداليات للجنة التحكيم والمركزين الثالث والثاني والفريق الفائز. يُذْكَر أن الفريق الفائز سوف يشارك في مسابقة دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.



المحافظ مع أحد الفرق الفائزة



جانب من تسليم الجوائز



محافظ الغربية خلال تسليم الكأس