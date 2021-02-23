محافظ البحر الأحمر يشهد ختام ملتقى شباب المديريات المالية بالغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، اليوم ختام الملتقى الأول لشباب قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية ، تحت عنوان "تحديات الحاضر ورؤى المستقبل " المنعقد بمدينة الغردقة ، فى الفترة من 20 إلى 23 فبراير 2020 بحضور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي .

رحب المحافظ بنائب وزير المالية وجميع الضيوف من المديريات المالية من جميع المحافظات لتواجدهم بمحافظة البحر الأحمر فى ملتقى شباب قطاع الحسابات والمديريات مؤكدا على اطلاعه على المحاور المختلفة وورش العمل لهذا الملتقى ، من تبادل الخبرات والمعلومات والتحول الرقمى والميكنة.

وأشار المحافظ البحر الاحمر أن الاهتمام يأتى لتأهيل أجيال المستقبل للمراكز للقيادية ، والذى سينعكس على أداء قطاعات الإدارة المحلية فى ظل ما ينادى به الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى تطوير أداء العمل بالحكومة لمواكبة المشروعات العملاقة فى كافة ربوع مصر وخاصة المشروع القومى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب المحافظ عن خالص تقديره لقطاع المديريات المالية لما بذلوه من ميكنة وتدريب العاملين بالمحافظة والذى سيساهم فى تطوير العمل بالمحافظة.

وفى ختام الملتقى، أهدى اللواء عمرو حنفى درع المحافظة لنائب وزير المالية كما تلقى المحافظ درع الملتقى تقديرا وعرفانا لرعاية سيادته للملتقة.

يذكر أن الملتقى يهدف الى تبادل المعلومات والخبرات بين المراقبين الماليين المنتشرين فى جميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن تلقى المقترحات التى تسهم فى رفع الكفاءة للعاملين بوزارة المالية مما ينعكس على حسن ادارة الموازنات العامة للدولة بدءاً من إعدادها الى تنفيذها وينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

من جانب أخر، عقد اجتماع بديوان عام المحافظة صباح اليوم برئاسة المحافظ وبحضور أحمد كوجك نائب وزير المالية وعدد من ممثلى الإدارات المالية والتنفيذية فى المحافظة والذى اكد فيه المحافظ على أهمية التحول الرقمى فى توفير التكلفة والوقت والجهد وتحسين وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين وبجودة عالية وكذلك خلق فرص لتقديم خدمات إبداعية ومبتكرة غير تقليدية وتمكين المؤسسات من التوسع والانتشار للوصول إلى شريحة أكبر من المواطنين وتحقيق الحوكمة وترشيد النفقات وإتاحة كافة الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر.

ومن جانبه، قدم نائب وزير المالية الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، مؤكدا أهمية خطة الاعتماد والتحول الرقمى لمحافظة البحر الاحمر كونها واحدة من اهم المحافظات بجمهورية مصر العربية لما تحتويه المحافظة من موارد طبيعة كبيرة وكذلك لما تتمع به من مناطق جذب سياحى هامة تجعل منها واحدة من اهم مصادر الدخل القومى بمصر.

وقدمت اللجنة عرض تقديمى عن ما تم تنفيذة بخطة الاعتماد الالكترونى وكذلك ما تم تنفيذة فى منظومة التحول الرقمى الخاص بوزارة المالية والتى سيتم تطبيقها بمدن وأحياء محافظة البحر الاحمر، حيث تم اعتماد كافة مدن البحر الاحمر لتكون المحافظة قد حصلت على العلامة الكاملة فى الاعتماد الالكترونى.

حيث تم اعتماد مدن "رأس غارب ، سفاجا ، القصير ، مرسى علم، الشلاتين، حلايب" مع العلم أن مدينة الغردقة قد حصلت على خطة الاعتماد الالكترونى فى وقت سابق .



محافظ البحر الاحمر بملتقى شباب الحسابات



محافظ البحر الاحمر يهدى نائب الوزير درع المحافظة