اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية يقرر فرض إجراءات صارمة لمنع تكرار حوادث مشابهة لغرق مركب مريوط

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:55 م
محافظ الإسكندرية يقرر فرض إجراءات صارمة لمنع تكرار حوادث مشابهة لغرق مركب مريوط محافظ الإسكندرية
ماجد تمراز

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أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن حادث غرق مركب اليوم هو حادث مؤلم، مشيرا إلى أنه جرى الإبلاغ من قبل أهل القرية عن الحادث، مشيرا إلى أن الأسرتين الذين تعرضا للحادث، اعتادا على ركوب "فلوكة" أو مركب صغير وإقامة غداء على الجزيرة، وخلال عودتهما قبل العشاء تعرضا للحادث بسبب الرياح والأمطار، مشددا على أنه سيجرى فرض إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل تلك الحوادث.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة on: "الجو وقت العصر كان مناسبا للتنزه، ولكن مع سوء الطقس بالقرب من العشاء، وكان الظلام الدامس يخيم على البحر، أصبح الأمر أكثر صعوبة، وهناك 2 ناجيين من الحادث، و6 مصابين، و5 مفقودين".

وقال: "وفرنا سيارات إسعاف بمجرد معرفتنا بالحداث وهى من نقلت الجثامين مساء حتى الفجر، وكان عددهم 5، وبعد الفجر خرجت 4 جثامين أخرى، وجرى فتح المستشفى لاستقبال المصابين، وتواصلت وزارة التضامن الاجتماعي معنا لتوفير الدعم اللازم لهم".

وتابع: "لا نعطي تراخيص للإبحار في تلك الأماكن، ولكن بعض الأسر اعتادت أن تركب المراكب في تلك المناطق، ولكن سيجرى فرض إجراءات صارمة لمنع تكرار ما حدث".


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