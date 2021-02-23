اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:13 ص
خالد صلاح
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محافظ الإسكندرية: انتشال 5 جثامين و5 مصابين من حادث غرق مركب الهوارية حتى الآن

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:00 ص
محافظ الإسكندرية: انتشال 5 جثامين و5 مصابين من حادث غرق مركب الهوارية حتى الآن محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تكاتف جميع جهود الأجهزة المعنية لانتشال جثث الغرقى ونقل المصابين بحادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط بمنطقة الجرارى أمام استاد برج العرب، مشيراً إلى أنه فور ورود بلاغ يفيد بوجود حادث غرق تم رفع درجة الاستعداد والطواريء بكافة قطاعات المحافظة للتعامل مع الحادث. 
 
وأوضح المحافظ فى بيان له أنه تم إتخاذ عدة من إجراءات عاجلة للتعامل مع الحادث منها؛ توجيه عدد 4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقي والمصابين، وتخصيص 4 مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها، وتوفير عدد 4 عربات اسعافات بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أى احتياجات في الحال. 
 
وقال المحافظ إنه من المعاينة المبدئية تبين أن جميع من كانوا علي المركب من أسرة واحدة استقلوا المركب للنزهة داخل البحيرة. وأضاف أن الحادث نتج عنه حتي الآن 5 وفيات و5 مصابين وتم نقلهم جميعا إلي مستشفى العامرية، وجاري البحث عن مفقودين.
 
لافتاً إلي أنه لم يتم بعد تحديد عدد الغرقي أو المصابين بالحادث. مؤكدا أننا نتواجد مع الأهالي لمتابعة أعمال الإنقاذ والبحث التي ستستمر علي سطح البحيرة حتي الفجر، وعقب الفجر سيتم البحث في أعماق البحيرة.
 
 
 
 
الاجهزة التنفيذية
الاجهزة التنفيذية

المحافظ بموقع الحادث
المحافظ بموقع الحادث

سيارات الاسعاف
سيارات الاسعاف

محافظ الاسكندرية بموقع الحادث
محافظ الاسكندرية بموقع الحادث

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية

موقع حادث الغرق
موقع حادث الغرق

 


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