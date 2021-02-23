محافظ أسيوط يطمئن على شبكات الأكسجين ويتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحى

أسيوط هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط - خلال جولة مفاجئة - سير العمل بمستشفى المبرة للتأمين الصحى واطمئن على منظومة شبكات الأكسجين وتوافر كميات كبيرة منه لسد الاحتياجات والتأكد من توافر الأطقم البشرية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة فى علاج فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها .

بدأ المحافظ جولته بالاطمئنان على سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفى وتفقد قسم خزانات وشبكات الأكسجين وتابع اعمال التطوير بالشبكات واستمع إلى شرح لأهمية الوحدة ومدى توافر الاحتياجات اللازمة من الاكسجين لأقسام المستشفى وتابع الأرصدة المتوفرة من الاكسجين بالخزانات، واطمأن على توفر كميات تكفى احتياجات المستشفى، بالإضافة إلى توفير اسطوانات الاكسجين والبدائل المتاحة فى حالة الطوارئ، مشددًا على المتابعة الجيدة لتوفر أرصدة كافية من الاكسجين بالخزانات وسد الاحتاجات بصفة مستمرة، مؤكدًا على استمرار جولاته على المستشفيات المركزية والعامة، ومتابعة سير العمل بمنظومة الأكسجين، وتوافر الاحتياجات اللازمة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وشدد المحافظ – خلال الجولة – على ارتداء الكمامات لجميع العاملين بالمستشفى والمترددين عليها وفرض غرامات فورية على المخالفين وفقا للقانون وذلك حفاظاً على صحتهم وصحة المرضى، كما تفقد بعض أقسام المستشفى واستمع إلى شرح من نائب مدير المستشفى لسير العمل والتعامل مع المرضى وخاصة مرضى الحالات الحرجة والطوارئ وحالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا منذ دخولهم المستشفى وحتى إجراء التحاليل اللازمة وتحويلهم لمستشفى العزل أوعزلهم منزليًا، وشاهد المحافظ اجراءات التعقيم والتطهير داخل المستشفى.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات، معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين، والرد على استفساراتهم وخاصة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.