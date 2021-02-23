اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 05:35 م
خالد صلاح
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محافظة الجيزة ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 04:04 م
محافظة الجيزة ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس حالة الطقس
كتب سيد الخلفاوى

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رفعت محافظة الجيزة درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق والخدمات وتشكيل وحدات تدخل سريع  للتعامل الفوري مع اية احداث طارئة بالمراكز والمدن والاحياء والقرى بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة والتجميل لرفع تراكمات المياه اول بأول .

ووجهت المحافظة بضرورة مراجعة بالوعات الأمطار  للتأكد من جاهزيتها والتأكد من تمركز معدات وسيارات شفط المياه بالشوارع والمحاور المرورية الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري ونقاط التمركز المتوقع تجميع المياه بها لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار  وعدم تعطيل حركة المرور  .



 


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محافظة الجيزة

الطقس

خالة الجو

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