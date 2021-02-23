مجلس جامعة العريش يحدد ضوابط نصف العام الدراسى الثانى

شمال سيناء - محمد حسين

حدد مجلس جامعة العريش فى اجتماع له اليوم، ضوابط سير الدراسة خلال النصف الثانى من العام الدراسى، وإجراء الامتحانات فى ظل الإجراءات الاحترازية .

وأعلنت جامعة العريش، أن مجلس الجامعة، عقد اجتماعه برئاسة دكتور سعيد عبد الله لافي رفاعي رئيس الجامعة، بحضور أعضاء مجلس الجامعة، توقيع بروتوكول بين جامعة العريش والهيئة العربية للتصنيع، وإحاطة مجلس الجامعة بتوقيع بروتوكول بين جامعة العريش والشركة البريطانية .

كما تم عقد تعاون أكاديمي بين جامعة العريش وجامعة سيناء، والموافقة على تعيين معيدين بكلية العلوم الزراعية البيئية، والموافقة على إعلان عن وظائف أستاذ مساعد ومدرس على بوابة الوظائف الحكومية لكلية الطب.

وناقش المجلس استعداد الكليات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 /2020 من حيث اتخاذ الإجراءات الاحترازية، والتباعد وإعلان الجداول وتشكيل الكنترولات الخاصة بكل فرقة دراسية، واستكمال استلام أسئلة الامتحانات وكشوف أعمال الملاحظة والمراقبة طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات للخروج بالعملية الامتحانية على أكمل وجه .

وقرر المجلس، التنسيق بين وكلاء شئون التعليم والطلاب والبيئة وخدمة المجتمع بالكليات لتفادي حدوث أي عوائق من شأنها تعطيل وعرقلة الامتحانات، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تؤمن الصحة والسلامة للطلاب وجميع العاملين داخل الحرم الجامعي طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، والانتهاء من إعلان الجداول الامتحانية وتشكيل الكنترولات وكشوف أعمال الملاحظة والمراقبة، وعدم تواجد أعضاء الكنترول أو أي شخص داخل اللجان الامتحانية غير المكلفين بأعمال الملاحظة والمراقبة، والتوقيع على كشوف الرصد و النتائج بالكربون من الخلف حرصاً على سلامة الإجراءات عند تسليمها في صورتها النهائية.

كما قرر المجلس وضع الأختام على الورقة الامتحانية وهي ختم رئيس الكنترول وختم المادة وختم التاريخ وختم الفرقة والكلية وختم رئيس الكنترول الإلكتروني، والانتهاء من رصد النتائج خلال أسبوع من تاريخ نهاية الامتحان لكل كلية .