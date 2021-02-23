مجلس النواب الليبى: اللجنة العسكرية 5+5 أبلغتنا بجاهزية سرت لجلسة منح الثقة

كتب أحمد عرفة

قال مجلس النواب الليبي، إن اللجنة العسكرية 5+5 أبلغتنا بجاهزية سرت لجلسة منح الثقة للحكومة الليبية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق التقى صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتخب الدكتور محمد المنفي، ونائبيه عبدالله اللافي، وموسى الكوني ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، مع القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية.

وقال مكتب إعلام المجلس الرئاسي في بيان له إن رئيس المجلس ناقش مع الحضور خلال الاجتماع مسألة توحيد المؤسسة العسكرية ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تعتبر من أولويات المجلس الرئاسي الليبي المنتخب.