مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد بالأغلبية تعيين مرشحة بايدن سفيرة لدى الأمم المتحدة

كتب أحمد عرفة

أيدت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، تعيين مرشحة الرئيس الأمريكى جو بايدن، ليندا توماس جرينفيلد، لتكون سفيرة بلادها لدى الأمم المتحدة.



ووفقا لموقع روسيا اليوم، فمع استمرار عملية التصويت، حصلت مرشحة الرئيس الأمريكى جو بايدن على الأغلبية المطلوبة من أصوات أعضاء مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، وقد حصلت على 63 صوتا مؤيدا مقابل 19 صوتا رافضا لتعيينها.



وكان المجلس صوت يوم أمس الإثنين، في جلسة أولية لصالح تقديم ترشيح جرينفيلد وكانت الحصيلة 75 مؤيدين مقابل 20 رافضين، وكل الأصوات الـ20 الرافضة لتعيينها جاءت من الجمهوريين.