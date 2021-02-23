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مجلس الأمن يدين استهداف سيارات برنامج الأغذية العالمى ومقتل سفير إيطاليا بالكونغو

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 12:40 م
مجلس الأمن يدين استهداف سيارات برنامج الأغذية العالمى ومقتل سفير إيطاليا بالكونغو مجلس الأمن - ارشيفيه
كتبت - هند المغربي

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أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي الهجوم الذي وقع أمس ضد سيارتين تابعتين لبرنامج الأغذية العالمي في كيبومبا بجمهورية الكونغو الديمقراطية مما أدى إلى مقتل سفير إيطاليا في البلاد وشرطي إيطالي يعمل في سفارة بلاده، وموظف مع برنامج الأغذية العالمي.

وقدم الأعضاء تعازيهم لأسر الضحايا وحكومة إيطاليا وبرنامج الأغذية العالمي وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة تقديم مرتكبي تلك الأعمال إلى العدالة، وأكدوا دعمهم للدور الذي تقوم به الأمم المتحدة لنشر الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجددوا التأكيد على أن عزمهم على دعم الشعب الكونغولي لن يتراجع نتيجة هذا العمل أو أي أعمال مشابهة.

كان الأمين العام للأمم المتحدة قد أدان الهجوم على البعثة الميدانية المشتركة التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في مقاطعة شمال كيفو، داعيا حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى إجراء تحقيق عاجل في هذا الاستهداف الشنيع للبعثة، وتقديم الجناة إلى العدالة.

وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل دعم جهود الحكومة والشعب في الكونغو الديمقراطية لتحقيق السلام والاستقرار بشرقي البلاد.


الأمم المتحدة

الكونغو

سفير إيطاليا

مجلس الأمن

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