لو شارى شقة قسط مين اللى هيوصلك المرافق؟ .."الشهر العقارى" يجيب

كتب سمير حسنى

قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، إن عقد البيع الابتدائى حجة بين أطرافه وصحيح ودليل نافذ بين المستفيد والبائع، لكن ليس بين الغير، مشترطا إشهار العقد قبل نقل الحجية للكافة.

وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن شروط تسجيل العقد الابتدائى بالشهر العقارى يجب أن يكون المواطن بصحبة البائع أو توكيل منه ويتم التسجيل دون التوجه إلى المحكمة، لكن في حال عدم وجود بائع أو توكيل منه يذهب المواطن إلى اللشهر العقارى لتاييد الطلب وترقيمه برقم وقتي، والتوجه إلى المحكمة لإثبات العقد ثم العودة مرة أخرى إلى الشهر العقارى لتسجيله.

وردا على سؤال حول الجهة المخول لها توصيل المرافق للوحدات السكنية عبر نظام التقسيط، أجاب قائلا:" الشركات المالكة لهذه المجمعات هي المسؤولة عن توصيل المرافق ، ومن ثم تغيير ملكيتها بعد الانتهاء من سداد جميع الأقساط".