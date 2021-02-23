لجان زراعية لمتابعة محطات الغربلة وتوفير تقاوى الذرة والقطن

كتب عز النوبى

واصلت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، تكثيف حملاتها المرورية على محطات اعداد وغربلة التقاوى استعداد لتجهيز تقاوى المحاصيل الصيفية الذرة والقطن، وطرحها في منافذ الوزارة وجهاتها المختلفة لتكون جاهزة للتوزيع على المزارعين وبالسعر المناسب وياتى محصول "الذهب الأبيض" فى مقدمة المحاصيل الصيفية التى يتم العمل على تجهيز التقاوى استعدادا للبدء فى موسم الزراعة وخصوصا محافظات الوجه القبلى.

أكد الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، لـ "اليوم السابع"، على المتابعة الميدانية والزيارات الفعالة لحقول الإكثار لكافة المحاصيل بجميع محافظات الجمهورية لمتابعة حالة حقول الإكثار وتقديم الدعم الفنى والإرشادى على أرض الواقع لتعظيم إنتاجية كافة المحاصيل الشتوية من قمح ، شعير ، فول بلدى.

وأضاف حاتم إبراهيم، أن جميع الزيارات الميدانية أثبتت أن الحالة العامة مبشرة ولا توجد مشاكل بحقول الإكثار وشدد على التواصل المستمر مع المزارع للوقوف على كل المشاكل التى تواجه واعطائه كافة التوصيات استعدادا للموسم الصيفى مع استمرار العمل بكافة محطات اعداد وغربلة التقاوى لتجهيز تقاوى المحاصيل الصيفية و طرحها في منافذ الوزارة وجهاتها المختلفة لتكون جاهزة للتوزيع على المزارعين وبالسعر المناسب وياتى محصول الذهب الأبيض فى مقدمة المحاصيل الصيفية التى يتم العمل على تجهيز التقاوى استعدادا للبدء فى موسم الزراعة وخصوصا محافظات الوجه القبلى.

وتابع حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، أن الزيارات الميدانية تواصل أعمالها سواء للمزارع أو لشركات القطاع الخاص وتوفير التقاوى المنتقاة عالية الإنتاجية وفي الوقت المناسب من أجل عودة القطن المصرى لمكانته الدولية، مشير الى عقد دورة تدريبية بمختلف المحافظات للتدريب العملى على متابعة البرامج البحثية المختلفة للمحاصيل الشتوية.