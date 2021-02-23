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لائحة "الشيوخ" تمنح رئيسه حق الاعتراض على سفر أحد النواب.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 08:00 ص
لائحة "الشيوخ" تمنح رئيسه حق الاعتراض على سفر أحد النواب.. اعرف التفاصيل مجلس الشيوخ - ارشيفية
كتبت إيمان علي

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حسم مجلس النواب بالموافقة النهائية، مشروع قانون بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ويتكون مشروع قانون اللائحة من (292) مادة مقسمة إلى 12 باباً، وورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وينتظر المجلس تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون اللائحة الداخلية له ونشرها بالجريدة الرسمية

كانت قد شهدت المادة 234 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتى تنظم سفر أعضاء مجلس الشيوخ، للخارج جدلا كبيرا خلال مناقشتها بمجلس النواب، حيث ألزمت المادة عضو مجلس الشيوخ الذى يرغب فى السفر، بإخطار رئيس المجلس بالجهة التى يرغب السفر إليها، ولرئيس المجلس حق الاعتراض.

وحسمت المادة على هذا النص :
مادة 234

فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب فى السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض.

لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج فى مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك فى مضبطة الجلسة.

ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.

ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.


مجلس النواب

مجلس الشيوخ

لائحة مجلس الشيوخ

الغرفه الثانيه للبرلمان

لجنه القيم

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