كيف يؤثر انقطاع الطمث على بشرتك وشعرك؟

كتبت فاطمة خليل

يتسبب انقطاع الطمث في تغيرات في جسد المرأة بصفة عامة، وعلى سبيل المثال تتغير الطريقة التي قد يتغير بها الجلد والشعر بعد انقطاع الطمث، في هذا التقرير نتعرف على الطريقة التي تتغير بها بشرتك وشعرك بعد انتهاء الدورة الشهرية، وكيف يؤثر هرمون الأستروجين على الشعر والجلد، وفقاً لموقع "كليفليلاند كلينيك".

كيف يؤثر هرمون الاستروجين على الشعر والجلد؟



إذا لاحظت تغيرات في شعرك وبشرتك بعد انقطاع الطمث، يمكنك عادةً إلقاء اللوم على الانخفاض السريع في مستويات هرمون الاستروجين.

وقالت طبيبة الأمراض الجلدية كيانا ويليامز: "يعزز الإستروجين احتباس الماء وانتفاخ الجلد..عندما ينخفض ​​الإستروجين ، تفقد بعض الجزيئات التي تساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة.. يساهم الإستروجين أيضًا في نمو الشعر وامتلائه وبدونها ، قد يصبح شعرك أرق".

تغيرات الجلد والشعر الشائعة في سن اليأس



هذه هي التغييرات الأكثر شيوعًا التي يمكن أن يتوقعها الناس في بشرتهم وشعرهم بعد انقطاع الطمث.

الترهل وفقدان السمنة



الكولاجين هو بروتين يعمل على تماسك أنسجة الجسم معًا وعندما ينخفض ​​الإستروجين، يتناقص إنتاج جلدك للكولاجين أيضًا يعني فقدان الكولاجين أن الجلد يفقد حجمه وضيقه.

لمكافحة هذه المشكلة ، يتناول الكثير من الناس مكملات الكولاجين أو يأكلون الأطعمة الغنية بالكولاجين مثل مرق العظام لكن ليس لدينا ما يكفي من الدراسات المضبوطة لإثبات أن استهلاك الكولاجين سيساعد البشرة بعد انقطاع الطمث.

يمكنك المساعدة في مكافحة فقدان الكولاجين في المنزل بتدليك بسيط للوجه، يمكن استخدام المرطب المفضل لديك أو زيت الوجه وفرك وجهك كل ليلة، حيث تحفز حركة التدليك إنتاج الكولاجين في بشرتك.

جفاف وتقشر وحكة



يمكنك عادة إدارة جفاف الجلد بعد انقطاع الطمث باتباع روتين جيد للعناية بالمنزل.

-نظفي البشرة بلطف: حتى لو كانت بشرتك جافة، نظفي بشرتك كل يوم لإزالة المكياج والأوساخ اليومية. لكن لا تستخدمي منظف رغوي إلا إذا كان وجهك دهنيًا. يقول الدكتور ويليامز: "استخدم منظفًا لطيفًا غير رغوي مصمم للبشرة الحساسة".

-الترطيب اليومي: بعد انقطاع الطمث، تحتاج العديد من النساء إلى زيادة الترطيب. يقول الدكتور ويليامز: "تساعد المرطبات التي تحتوي على حمض الهيالورونيك على الاحتفاظ بالماء ، والحفاظ على نضارة البشرة". قد تساعد أيضًا الأمصال والكريمات التي تحتوي على مضادات الأكسدة. "مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي تقاوم الجذور الحرة التي تساهم في الشيخوخة."

تجنب المكونات المهيجة للبشرة: لا تريد أن تجعل مشاكل البشرة أسوأ بالمكونات التي تؤدي إلى تفاقم حالة بشرتك. تجنب المنتجات ذات العطور والألوان والكحول، إذا كانت رائحته جميلة أو تبدو جميلة ، فربما لا تكون جيدة للبشرة الحساسة، اختر المنتجات اللطيفة عديمة اللون برائحة قليلة أو معدومة.

-الاستحمام بماء دافئ وليس ساخنًا: الاستحمام بالماء الساخن يجرد بشرتك من زيوتها الطبيعية ، ويتركها جافة. ورطبيها فورًا بعد إزالة المنشفة. يمكن للبشرة أن تمتص المكونات بشكل أفضل عندما تكون رطبة.

إذا لاحظت احمرارًا أو طفح جلدي ، فاستشر طبيبك. يمكن لطبيب الأمراض الجلدية أن يستبعد مشكلات مثل الأكزيما أو الوردية أو تفاعلات الحساسية ويساعدك في إيجاد حل.

بقع سوداء



غالبًا ما تظهر هذه العلامات الداكنة المزعجة، والتي تسمى أحيانًا بقع العمر ، بعد انقطاع الطمث ويصعب علاجها في المنزل.

شعر الوجه غير المرغوب فيه



مع تغير الهرمونات، قد تلاحظ وجود شعر على الشفة العليا أو الذقن. إذا كنت ترغب في زواله، فإن الطرق المجربة والحقيقية مثل النتف، وإزالة الشعر بالشمع ، وكريمات إزالة الشعر.