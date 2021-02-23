اليوم السابع
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كشف غموض العثور على جثة مزارع داخل مزرعة بقنا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:46 م
كشف غموض العثور على جثة مزارع داخل مزرعة بقنا جثة - صورة أرشيفية
قنا _ صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، برئاسة اللواء محمد ياسر مدير المباحث الجنائية، من كشف تفاصيل واقعة العثور على جثة مزارع داخل مزرعة بنجع حمادي.

كان قد تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا بالعثور على جثة مزارع وبها طلقات نارية داخل مزرعة في نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وتبين من الفحص أن المزارع يدعي عمر.، 46 عاما، مقيم قرية القصر بنجع حمادي، بها طلق ناري داخل مزرعة بنجع حمادي.

وكشفت تحريات المباحث، برئاسة المقدم سامح نجيدة، وكيل فرع البحث الجنائي في نجع حمادي والمقدم إسلام فوزي، رئيس مباحث نجع حمادي، أن خلافات نشبت بين المجني عليه  مع آخرين بسبب قطعة أرض قام بشرائها ورفضوا تسليمها له، وأثناء جلسة لحل المشكلة نشبت خلاف بينهم مما دفع أحدهم لتصويب طلق ناري تجاه المجني عليه لقى على إثرها مصرعه.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وجار ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.


نجع حمادي

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العثور على جثة مزارع بقنا

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