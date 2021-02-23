قيرغيزستان تسجل 72 حالة اصابة جديدة بكورونا وحالتى وفاة خلال 24 ساعة

سجلت قيرغيزستان اليوم الثلاثاء 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 86 ألفا وحالة واحدة، بجانب تسجيل حالتي وفاة جديدتين.
وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قرغيزستان - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 76 حالة شفاء تام من المرض، مما رفع اجمالي المتعافين إلى 82 ألفا و879 حالة. فيما بلغ اجمالي الوفيات 1460 حالة.
ووفقا للبيانات الرسمية، يتلقى 383 مريضًا في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا العلاج في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، منهم 20 في حالة حرجة.
قيرغيزستان تسجل 72 حالة اصابة جديدة بكورونا وحالتى وفاة خلال 24 ساعةالثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:48 ص
كورونا - صورة أرشيفية
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سجلت قيرغيزستان اليوم الثلاثاء 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 86 ألفا وحالة واحدة، بجانب تسجيل حالتي وفاة جديدتين.
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