قوات الجيش الإيطالى تتلقى تطعيمات ضد فيروس كورونا.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

بدأت السلطات الإيطالية، عملية تطعيم عناصر القوات المسلحة الإيطالية ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء اليوم الثلاثاء، بلقح Oxford-AstraZeneca.

وأظهرت صور نشرتها الوكالة، عدد كبير من العسكريين يصطفون في طوابير في مركز تطعيم جماعي تم افتتاحه حديثًا في مجمع Cecchignola العسكري، بالعاصمة روما، لتلقى جرعة التطعيم.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 95992، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2818863.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 2334968.



تطعيم القوات الإيطالية



طوابير التطعيم



عسكري يتلقى التطعيم



لقاح ضد كورونا