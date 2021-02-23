اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 06:06 م
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قوات إنقاذ من 6 محافظات تواصل البحث عن جثث ضحايا بحيرة مريوط.. فيديو

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 05:21 م
قوات إنقاذ من 6 محافظات تواصل البحث عن جثث ضحايا بحيرة مريوط.. فيديو غرق مركب بالإسكندرية
الإسكندرية – جاكلين منير

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تواصل قوات الانقاذ النهرى أعمال البحث عن المفقودين فى حادث غرق مركب ببحيرة مريوط بالإسكندرية، حيث تم الدفع بقوات من 5 محافظات مجاورة هى البحيرة والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ إضافة إلى قوات الانقاذ بالأسكندرية.

وتتسبب انعدام الرؤيا تحت الماء فى طول فترة البحث عن جثث  المفقودين، وهو ما يستلزم تكثيف البحث لفترة أطول عن باقى الجثامين تحت الماء وعددهم 5 غرقى، بعد أن جرفهم التيار.

وتواصل  جهود الإنقاذ النهرى فى البحث عن الضحايا الغرقى نظراً لاتساع بحيرة الكينج مريوط، وصعوبة الرؤيا وشدة التيار التى قد تكون جرفت الضحايا عن موقع الغرق.

 

 


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